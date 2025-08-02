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Dünya

Kilis'ten Halep'e 6 milyon metreküp gaz: Türkiye ile beraber barış ve istikrar vurgusu

Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriye, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın faaliyete geçişini ortak açıklamayla duyurdu. Halep'e ulaşan gaz hattı, Suriye'nin yeniden imarında kritik bir rol üstlenecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Kilis ili ile Suriye'nin Halep kenti arasında uzanan ve günlük 6 milyon metreküp kapasiteye sahip olan bu yenilenmiş boru hattı 2 Ağustos 2025'te resmi olarak faaliyete geçmiştir' denildi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Kilis'ten Halep'e 6 milyon metreküp gaz: Türkiye ile beraber barış ve istikrar vurgusu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın 4 ülke arasındaki bağların derinleşmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bölgesel dayanışmanın simgesi olan hattın açılışını ve Azerbaycan'dan Suriye'ye doğal gaz arzının başlamasını birlikte ilan etmekten duyulan onur vurgulanan açıklamada, rekor sürede hayata geçirilen projenin, Aralık 2024'teki tarihi gelişmelerin ardından başlayan Suriye'nin çatışma sonrası yeniden imar ve normalleşme sürecine hayati bir destek teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Kilis ili ile Suriye'nin Halep kenti arasında uzanan ve günlük 6 milyon metreküp kapasiteye sahip olan bu yenilenmiş boru hattı 2 Ağustos 2025'te resmi olarak faaliyete geçmiştir. Katar Devleti, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla bu girişim kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toparlanma ve istikrar sürecine elektrik üretimini desteklemek suretiyle bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Halep Elektrik Santrali'ne doğal gaz akışının başlamasıyla birlikte, Suriye'de elektrik arzı önemli ölçüde artacaktır."

Bu girişimin insani etkisi bakımından güçlü bir anlam taşıdığı, Suriye ekonomisinin hatla yeniden canlanmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ülkelerimiz bölgede barış, istikrar ve refahı güçlendirme yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmektedir. Bölge halklarının güvenlik, kalkınma ve karşılıklı güvenin nimetlerinden birlikte faydalanacağı ayrılıklara değil işbirliğine dayalı bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımız devam etmektedir."

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