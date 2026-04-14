İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7401
  • EURO
    52,7736
  • ALTIN
    6871.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Kilit ülke'' diyerek duyurdu: Türkiye'nin politikası hayran bıraktı
Dünya

''Kilit ülke'' diyerek duyurdu: Türkiye'nin politikası hayran bıraktı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stimson Center, Türkiye'nin ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik hamlelerini “kilit rol” vurgusuyla değerlendirdi. Analize göre Ankara'nın çatışmanın başından bu yana NATO müttefikliği sorumluluklarını gözetirken İran'la temas kanallarını da açık tutarak dikkat çeken bir denge politikası yürütüyor.

MUSTAFA KARAOĞLU14 Nisan 2026 Salı 12:46 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stimson'un değerlendirmesine göre Türkiye, çatışmaya ilkesel olarak karşı çıkarken uluslararası hukukun ihlal edildiği saldırıları kınadı ve taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

ANKARA'DAN WASHİNGTON VE TAHRAN ARASINDA TEMAS

Arabuluculuk süreci ise doğrudan temaslardan çok, liderler arası görüşmeler ve dolaylı mesaj trafiği üzerinden yürütülüyor. Analizde, Ankara'nın Washington ve Tahran arasında temas kurarak gerilimin tırmanmaması yönünde girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

ARABULUCULUK TRAFİĞİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Analize göre doğrudan görüşmelerin sonuçsuz kalması, kısa vadede çok taraflı ve dolaylı diplomasi ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Mısır ve Umman gibi ülkelerin de devreye girdiği bir arabuluculuk trafiğinin artması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin bu süreçteki rolünün "gerilimi düşürmeye odaklı" olacağına dikkat çekilen analizde, kapsamlı bir çözümden ziyade çatışmanın kontrol altına alınmasının daha gerçekçi bir hedef olduğu vurgulandı.

Analizde orta vadede diplomatik sürecin; nükleer program, füze kapasitesi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği gibi başlıklar etrafında şekillenebileceği öngörüldü.

Çatışmanın kontrol altına alınamaması halinde ise Türkiye'nin rolünün insani yardım ve kriz yönetimine kayabileceği değerlendirildi.

KÖRFEZ'DE TÜRKİYE'NİN SAVUNMASI KAPASİTESİ

Stimson analizinde ayrıca İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin artmasının bölgesel dengeleri değiştirdiğine dikkat çekildi. Bu süreçte Türkiye'nin savunma kapasitesi ve NATO üyeliği sayesinde Körfez ile ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakalayabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ÇABALARI

Sonuç olarak analizde, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını "sessiz ve çok taraflı diplomasi" üzerinden sürdürmesinin kritik olduğu, nihai başarının ise kapsamlı bir barıştan ziyade çatışmanın büyümesini engellemekle ölçüleceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kurye kılığıyla soygun yaptılar! Silahlı çete film gibi operasyonla enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.