Kim Jong, spa merkezi açtı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ülkede kış tatili için kullanılmak üzere spa merkezi açıldı.
Devlet televizyonu tarafından yayınlanan açılışta, tesisle birlikte halkın ‘sosyalizmde yüksek medeniyetten’ yararlanacağı belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ‘sosyalizmde yüksek medeniyet’ projeleri kapsamında bir spa merkezi açılışına katıldı. Açılış görüntüleri, Kore Merkezi Haber Ajansı ve devlet televizyonu tarafından yayınlandı. ‘Yangdok Kaplıcakarı Kültürel Dinlenme Merkezi’ adı verilen tesis, kış turizmine katkı sunması amacıyla inşa edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.