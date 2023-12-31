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Dünya

Kim Jong-un, 2024'te 3 ''casus uydu'' daha fırlatacaklarını duyurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024'te 3 'casus uydu' daha fırlatacaklarını duyurarak Güney Kore ile ilişkililerini 'savaş halindeki iki düşman ülke' şeklinde nitelendirdi.

AA31 Aralık 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Kim Jong-un, 2024'te 3 ''casus uydu'' daha fırlatacaklarını duyurdu
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel kurul toplantısının son gününde ülkesinin gelecek yıl hedeflerini açıkladı.

Kim, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez "casus uydunun" başarıyla fırlatılmasının ardından 2024'te 3 uydunun daha fırlatılacağını bildirdi.

Ülkesinin olası nükleer bir krize daha hızlı yanıt verilebilmesi için nükleer sektör dahil daha birçok alanda gelişilmesi gerektiğini belirten Kim, "Güney Kore'nin kontrol altına alınması" ihtimaline de hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Kim, Güney Kore ile ilişkileri hakkında da Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini kaydederek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekti.

Kim, Güney Kore'yi artık birleşme ya da uzlaşma konusunda muhatap olarak görmeyeceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ayrıca, 2024'te ABD'ye karşı "saldırgan" tutum sergileyeceklerine dikkati çekerek "ABD ve Güney Kore bizimle çatışmaya girerse nükleer caydırıcılığımızla onlara karşı kritik eylemde bulunmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da Güney Kore'ye doğru "casus uydu" taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

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