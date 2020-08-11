11 Ağustos 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:35

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir köye yaptığı ziyaret, dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Kuzey Kore ve düşman kardeşi Güney Kore, günlerdir yoğun yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. İki ülkede de birçok şehir su altında.

Güney'deki felakette onlarca insan yaşamını yitirdi. Gurye kentinde sel baskınının ardından birçok sığırın bir evin çatısına çıktığı görüldü.

Kuzeyde ise Kim Jong-un selin mahvettiği bir köye ziyarette bulundu. Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir köye gittiğini bildiriyor.

Son olarak beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim'i karşılarında gören köylüler ise ne yapacağını bilemedi.

Dahası, Kim lüks bir SUV'un direksiyonundaydı. Lexus LX 570 olduğu sanılan aracın tekerleri, kapısı ve tamponu çamura batmıştı.

Kim ziyarette sel kurbanlarına acil şekilde uyku malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, ilaç ve çimento gönderilmesini emretti.

Amerikan New York Post gazetesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye lüks malların ihracını yasakladığını hatırlatıyor.

Buna rağmen, Kim daha önce de aralarında Mercedes ve Rolls-Royce gibi araçların da olduğu lüks otomobillerle görüntülendi.

Kuzey Kore resmi medyası, yoğun yağışların 900 evi yok ettiğini veya kullanılamaz hale getirdiğini bildiriyor.

Resmi medya ayrıca, Kim'in felaket bölgesine yardım için askeri birlikleri gönderdiğini aktarıyor. Ordu birlikleri yolların ve nehir setlerini tamir edecek.

Bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de, buna rağmen tüm yetkililerin maske takması dikkat çekiyor.

Koronavirüsle birlikte zaten sorunlu olan ekonomi ise daha da kötüleşti. Pyongyang yönetimi, salgın sebebiyle en büyük ticari müttefiki Çin ile sınırını kapatmak zorunda kaldı.

Kuzey Kore lideri Kim, son olarak Kore Savaşı'nın yıldönümünde verdiği görüntülerle dünyanın gündemine gelmişti.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren 'Kore Savaşı', tarafların yalnızca ateşkes anlaşması imzalaması nedeniyle halen teknik olarak devam ediyor.

Savaşın bitişinin 67. yılında Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da yanına generallerini de alarak resim medyaya poz verdi.

Kim, kendisine sadakatlerini taahhüt eden düzinelerce general ve kıdemli subaya anma tabancaları dağıttı.

Kore Merkez Haber Ajansı, "Katılımcılar tabancalarını yüksekte tuttular ve Kim Jong Un için hayatları pahasına mücadele etmek için temin ettiler" ifadelerine yer verdi.