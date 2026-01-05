İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Kim Jong-un izliyordu: Kuzey Kore'de hipersonik füze fırlatıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, dün başkent Pyongyang'da izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı bildirildi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 09:19
Kim Jong-un izliyordu: Kuzey Kore'de hipersonik füze fırlatıldı
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı "büyük ateş gücü saldırı grubundan" alt birlik, "ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla" dün füze fırlatma tatbikatı yaptı.

1000 KİLOMETRE UZAKLIKTAN VURDU

Kuzey Kore lideri Kim'in bizzat takip ettiği tatbikatta hipersonik füze, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldı ve Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurdu.

Kim, yaptığı açıklamada, "Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi." ifadesini kullandı.

HEDEF NÜKLEER SAVAŞ CAYDIRICILIĞINI KADEMELİ OLARAK YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARMAK

Saldırı kapasitesinin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kim, son dönemdeki jeopolitik krizlere işaret ederek bu faaliyetleriyle nükleer savaş caydırıcılığını kademeli olarak yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güney Kore ile Japonya, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığını açıklamıştı.

  • Kim Jong-un
  • Pyongyang tatbikatı
  • hipersonik füze

