İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8293
  • EURO
    51,8079
  • ALTIN
    7246.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kim Jong-un, yeniden Kore İşçi Partisinin lideri seçildi
Dünya

Kim Jong-un, yeniden Kore İşçi Partisinin lideri seçildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin en üst pozisyonu olan genel sekreterlik görevine yeniden seçildi.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Kim Jong-un, yeniden Kore İşçi Partisinin lideri seçildi
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde delegelerin oylarıyla yeniden partinin başına getirildiği belirtildi.

Haberde, Kim'in idaresinde ülkenin nükleer güçlerini geliştirerek "savaş caydırıcılığını köklü şekilde artırdığı" vurgulandı.

Kore İşçi Partisinin açıklamasında ise nükleer güçlerin geliştirilmesinin ülkeyi "her türlü saldırı tehdidi ve savaş biçimine karşı" hazır hale getirdiği savunuldu.

KORE İŞÇİ PARTİSİNDE DEĞİŞİM

Kongrede ayrıca partinin merkez komitesi için yeni bir liste yayımlandı. Haberde, 138 üyeli organda yaşlı askeri komutanlar ve Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 76 yaşındaki başkanı Choe Ryong Hae de dahil çok sayıda ismin görevden alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının "beyni" ve ana mimarı kabul edilen askeri isimlerden Mareşal Pak Jong Chon ve Mareşal Ri Pyong Chol da merkez komitesinde yer almadı.

Öte yandan, gelecek 5 yıl için siyasi ve askeri hedeflerin açıklamasının beklendiği kongrenin dördüncü gününde parti liderliğine yeniden seçilen Kim'in ayrıca, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer hedeflerini hızlandırmaya yönelik planlarını da duyurmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim, ilk günkü açıklamasında kongreye toplam 5 bin delegenin ve 2 bin gözlemcinin katıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2021'de toplanmıştı.

  • Kim Jong-un
  • genel sekreterlik
  • Kore İşçi Partisi

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.