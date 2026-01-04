Kim Jong-Un'dan füze talimatı! Yılın ilk yarısında konuşlandırma başlıyor

İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, taktik güdümlü füze sistemlerinin 2026'nın ilk yarısında ordu birimlerine dağıtılacağını açıkladı. Kim, bu sistemlerin üretim kapasitesinin 2,5 katına çıkarılması talimatını verdi.

4 Ocak 2026 Pazar 10:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, taktik güdümlü füze sistemlerinin bu yılın ilk yarısından itibaren büyük askeri birimlere konuşlandırılacağını belirterek, bu silah sistemlerinin üretim kapasitesini 2,5 katına çıkarma talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir mühimmat fabrikasını denetleyerek taktik güdümlü füze sistemlerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; bu fabrikada üretilen silah sistemlerinin askeri ve teknolojik gücüne dikkat çeken Kim, "Mükemmel taktik güdümlü füze sistemlerimiz, gelecekte çoklu roketatar sistemlerinin yerini alacak kadar büyük bir askeri değere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Taktik güdümlü füze sistemlerini yakında önemli askeri birliklere konuşlandırmaya başlayacaklarının altını çizen Kim, "Bu yılın ilk yarısından itibaren büyük askeri birimler bu silah sistemiyle organize bir şekilde donatılacaktır" diye konuştu. Bu talep artışının daha fazla arz gerektirdiğine dikkat çeken Kim, taktik güdümlü füze sistemlerinin üretim kapasitesini 2,5 katına çıkarma talimatı verdi.

