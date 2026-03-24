24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Dünya

Kim Jong-un'dan net mesaj: Nükleer güçten vazgeçmeyiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'nükleer silah sahibi ülke' statülerinin asla değişmeyeceğini belirterek, Washington yönetimini 'terör ve işgal' eylemleri gerçekleştirmekle suçladı.

AA24 Mart 2026 Salı 11:16
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 15. oturumuna hitap eden Kuzey Kore lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim, Güney Kore'nin "resmi olarak baş düşman devlet olarak belirlendiğine" işaret ederek, kışkırtılması durumunda bu ülkenin "amansız sonuçlarla" karşılaşabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin "nükleer silah sahibi ülke" statüsünün kesinlikle değişmeyeceğini vurgulayan Kim, Pyongyang'a karşı olan "düşman güçlerle" mücadele etme konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Kim, ABD'yi dünyanın pek çok noktasında "terör ve işgal" eylemleri gerçekleştirmekle suçlayarak, ülkesinin "savunma amaçlı nükleer caydırıcılığını" daha da ilerleteceğinin altını çizdi.

