Kim Jong-Un'dan savaş mesajı: Cephe genişleyecek

Kuzey Kore'den gerilimi artıran mesaj geldi. Kim Jong-Un, ordunun savaş cephesinin genişleyeceğini açıklayarak bu yılın kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bu yılın ülkesi için büyük bir dönüşüm yılı olduğunu belirterek, "Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek ve bu daha yoğun çabalar gerektirecek" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluşunun 78. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'na tebrik ziyaretinde bulundu. Kim, burada yaptığı konuşmada Kore İşçi Partisi'nin (WPK) politikalarını uygulamadaki başarıları nedeniyle Kuzey Kore ordusunun mensuplarına teşekkür etti. Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen birliklere seslenen Kim, "Özellikle, yurt dışında görev yapan ve uzak topraklarda ülkemizi temsil eden özel operasyon birliklerinin komutan ve askerlerini de tebrik ediyorum" dedi.

"ORDUYA DUYULAN GÜVEN ARTTI"

Kuzey Kore ordusunun ülkenin son 5 yıldaki gelişim sürecinde önemli rol oynadığını belirten Kuzey Kore lideri Kim, "Bu rol olmadan bugünkü başarılar düşünülemezdi" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ordusunun geçen yıl da olağanüstü başarılara imza attığını söyleyen Kim Jong-Un, "Bu nedenle, halkın ve Kore İşçi Partisi'nin orduya duyduğu güven daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"ORDUNUN ROLÜ GÜÇLENECEK"

Duyulan güvenin Kuzey Kore ordusunu daha büyük başarılar elde etmeye teşvik ettiğini vurgulayan Kim, "Bu yıl büyük bir dönüşüm yılıdır. Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek ve bu daha yoğun çabalar gerektirecek" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Aynı şekilde, önümüzdeki 5 yılda ordumuzun eşsiz rolünün daha da güçleneceği yıllar olacak" diye konuştu.

