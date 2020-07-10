star.com.tr 10 Temmuz 2020 Cuma 09:29 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:37

Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer görüşmeler, Şubat 2019'daki Hanoi zirvesinden sonra durdu.



Kore Devlet Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri arasında bu yıl bir zirve gerçekleşmeyebilir. Yo Jong, bunu kesin bilmeyeceklerini belirtti.



Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, eğer gerçekleşirse zirvenin sadece ABD'ye fayda sağlayacağını söyledi.

Pazartesi günü DPRK medyası ve bazı yetkililerin, 'ABD-Kuzey Kore'nin ABD'nin bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde nükleer silahlardan arındırılması' konusundaki görüşmelerine devam etme gereğini detaylandırdıktan sonra, ABD ile müzakere etmeye niyetleri olmadıklarını açıklamıştı.

DPRK, Washington'un Pyongyang ile diyalogunu iç siyasi kriziyle boğuşmak için bir araç olarak kullanmayı planladığını söyledi.

Vietnam, Hanoi'deki dönüm noktası zirvesi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda ilerleme kaydedileceği sözü verilmişti.

Washington Pyongyang'ın, bu adımları karşılığında bazı yaptırımları kaldırma teklifini reddettiği için bu mutabakat kısa sürdü.



DPRK kısa ve orta menzilli füzelerinin askıya aldığı testlerine, yeniden devam etti.

star.com.tr