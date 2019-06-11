26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,5493
  • 245.901
  • 93.824
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kim Jong-un'un öldürülen üvey kardeşinin CIA için çalıştığı iddia edildi

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın CIA ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı öne sürüldü.
 
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim'in, CIA ile bağlantısının olduğu belirtildi.
 
Haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, buradaki bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.
 

CIA YETKİLİLERİ AÇIKLAMADA BULUNMADI

İddialara ilişkin CIA yetkilileri açıklamada bulunmadı.
 

GÜNEY KORE İDDİAYI DOĞRULAYAMADIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan, Güney Kore Birleşme Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Hizmeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı ve Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim'in, CIA muhbirliği yaptığı iddiasının resmi olarak doğrulanamadığı belirtildi. 
 
Yetkililer, üvey ağabey Kim'in suikast sonucu öldürüldüğü Malezya'ya CIA'deki bağlantısıyla görüşmeye gittiği iddialarının da henüz teyit edilemediğini vurguladı. 
 
Malezya'da 2 senedir süren Kim Jong-nam suikastı davası kapsamında yargılanan Endonezyalı sanık Siti Ayşe hakkındaki suçlamalar mart ayında düşürülmüş, Vietnamlı sanık Doan Thi Huong da geçen ay tahliye edilmişti.
 

KİM JONG-NAM SUİKASTI

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.
 
Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.
 
Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.
 
Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA