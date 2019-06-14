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Kim Kardashian, Beyaz Saray’a geri dönüyor

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski mahkumların iş mülakatlarına girebilmesi ve çalışabilmesi için görüşme gerçekleştirmek üzere Beyaz Saray’a gidiyor. Kim Kardashian, daha önce de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’la görüşmüş ve müebbet hapis yatan Alice Marie Johnson için af çıkarılmasını sağlamıştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’li magazin yıldızı ve televizyon sunucusu Kim Kardashian, eski hükümlülerin iş hayatına girebilmesi için Beyaz Saray’a gidiyor. Kardashian, eski hükümlülerin iş mülakatlarına kabul edilmesi ve iş hayatına girebilmesi için görüşmek gerçekleştirmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
 
Associated Press’te yer alan habere göre, Kim Kardashian şunları kaydetti: “Eski hükümlülerin işe alımı için Beyaz Saray’a gidiyorum. Devlet ve özel sektörün bu insanlar için oluşturulacak fırsatlar noktasında atacağı adımların bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum.”
 
ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, daha önce birkaç kez daha Beyaz Saray’a gitmiş ve ülkenin adalet reformları noktasında temaslarda bulunmuştu. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump ile görüşen Kardashian, uyuşturucu suçundan şartlı tahliyesi söz konusu olmaksızın ömür boyu hüküm giymiş olan Alice Marie Johnson isimli bir kişinin affedilmesini sağlamıştı.

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