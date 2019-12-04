Kim, ütopik şehir Samjiyon’un

‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapıldı. Kim Jong-un’un sağ kolu olarak bilinen Choe Ryong-hae, Samjiyon’u ‘insanların dünyadaki cenneti’ olarak tanımladı. ‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin 4 bin aileye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Kamusal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak 380 blokun yüzlerce hektar alan kapladığı kaydediliyor. Şehirde; yeni apartmanların, otellerin, kültürel, ticari ve tıbbi tesislerin yanı sıra bir de kayak merkezi bulunuyor. Samjiyon şehrinin inşası, Kuzey Kore’nin ekonomik bakımından kendine yettiğini göstermek isteyen Kim Jong-un’un en büyük projelerinden biri olarak görülüyordu. Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in, Paektu’nun eteğindeki köylerden birinde doğduğuna inanılıyor. Ayrıca ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un da 1910-1945 yılları arasında Japonya’ya karşı verilen koloni mücadelesinde bu dağın eteklerinde bir gerilla üssü kurduğu belirtiliyor. ‘Dede Kim’in bu dönemde beyaz at sırtında savaştığı kaydediliyor. Bu yüzden bu dağ, Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor. Kim Jong-un’un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği biliniyor.