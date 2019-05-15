CENTCOM'dan İngiliz generale İran yalanlaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, DEAŞ karşıtı koalisyon komutanı yardımcısı İngiliz Tümgeneral Chris Ghika'yı yalanlayarak, İran'ın Irak ve Suriye'deki ABD askerlerine tehdit teşkil ettiğini ve bölgedeki güvenlik seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Ghika'nın, İran destekli güçlerin Amerikan askerlerine yönelik artan bir tehdidinin söz konusu olmadığını açıklaması üzerine, CENTCOM Sözcüsü Albay Bil Urban, yazılı bir açıklamayla İngiliz generali yalanladı.

Albay Urban, açıklamasında, "Koalisyon Komutanı Yardımcısının açıklamaları, ABD ve müttefiklerinin elindeki İran destekli güçlerin bölgedeki tehditlerine yönelik istihbaratla ters düşüyor." ifadelerini kullandı.

Bil Urban, şunları kaydetti: "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Doğal Kararlılık Operasyonu (DEAŞ karşıtı koalisyonu) ile koordinasyon içinde Irak ve Suriye'de koalisyonda görevli askerlerin güvenlik önlemlerini artırdı. Sonuç olarak Irak'ta Amerikan kuvvetlerine yönelik güvenli kaynaklara dayandırılan muhtemel tehditleri yakından izliyoruz."

-TÜMGENERAL GHİKA'DAN İRAN TEHDİDİNE YÖNELİK KAFA KARIŞTIRICI AÇIKLAMA

İngiliz Tümgeneral Ghika, video konferans yöntemi ile bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran destekli Şii milislerin durumunda herhangi bir değişiklik görmediklerini ifade etmesi dikkati çekmişti.

Irak ve Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik artan bir İran tehdidinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghika, "Irak ve Suriye’de İran destekli güçlerin artan bir tehdidi söz konusu değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Chris Ghika, ABD yönetiminin İran tehdidine yönelik açıklamaları ile ters düştüğü hatırlatılınca, bölgedeki aktörlerin teşkil ettiği tehditlerin zaman zaman değişiklik gösterdiğini ifade ederek, Washington ile koalisyon arasındaki görüş farklılığını gizlemeye çalışmıştı.

Gazetecilerin bu görüş ayrılığını vurgulayan sorular yöneltmesi üzerine ise Ghika, "Bağdat'a gelin size tehdit seviyesinin ne olduğunu anlatalım." diyerek tepki göstermişti.