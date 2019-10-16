Kim yine aynı mesajı verdi: 'Büyük operasyon' geliyor

California'daki Uluslararası Middlebury Enstitüsü'nden Kuzey Kore uzmanı Joshua Pollack, ziyaretin 2020'de Kuzey Kore'den gelebilecek hamleler için bir beklenti doğurduğuna dikkat çekti.

Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore'nin en büyük kıtalararası balistik füzesini denemesinden birkaç gün sonra ve Güney Kore'yle diyalog açılımında bulunduğu yeni yıl konuşmasından önce yine bu dağa çıkmıştı.

"UZAY HAMLESİ GELEBİLİR"

Reuters'a göre bazı uzmanlar ise Kuzey Kore'nin bir uzay programı başlatma olasılığından söz ediyor.

Bu uzmanlar, Kuzey Kore'nin ekonomik ve teknolojik kapasitesini yansıtacak bu adımın kıtalararası füze denemelerinden daha az "kışkırtıcı" olacağını savunuyor.

"YENİ BİR MİT"