İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6464
  • EURO
    52,0458
  • ALTIN
    7102.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kim'den İran'a kritik mesaj! Zamanlama dikkat çekti
Dünya

Kim'den İran'a kritik mesaj! Zamanlama dikkat çekti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran'a destek mesajında 'egemenlik' vurgusu yaptı. Mesajın, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin sürdüğü dönemde gelmesi dikkat çekti.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Kim'den İran'a kritik mesaj! Zamanlama dikkat çekti
ABONE OL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği tebrik mesajda, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kim'in gönderdiği destek mesajının ABD'nin İran'a saldırı tehditlerinin devam ettiği dönemde gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi'nin 47'nci yıldönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre mesajında İran hükümetine ve halkına iyi dileklerini ileten Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha da gelişmesini umduğunu vurguladı. İran'ın bağımsızlığına yönelik desteğini yineleyen Kim, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kim'in Tahran rejimine gönderdiği destek mesajının ABD'nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakereler ve saldırı tehditlerinin devam ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

  • Kim Jong-un
  • İran
  • egemenlik vurgusu

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.