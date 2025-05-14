Kim'den ''savaşa tam hazırlık'' vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün düzenlenen özel kuvvetler taktiksel askeri tatbikatına katılım göstererek, ordunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.



Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, özel kuvvetler tarafından dün taktiksel askeri tatbikat düzenlendi.

Söz konusu tatbikata katılan Kim, tatbikatın yapıldığı tesiste incelemelerde bulundu.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Kim, Kuzey Kore ordusunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.



FÜZE TATBİKATI

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri hamlelerine tepki olarak nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı yapıldığını açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-un, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir" dedi.