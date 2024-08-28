Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen askeri tatbikatı ülke lideri Kim Jong-un'un bizzat yönettiği kaydedilirken, manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en gelişmişi olan MRLS'nin tahrip gücü dahil tüm alanlarda başarısını kanıtladığı aktarıldı. Tatbikatın ardından Kim'in yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bunlarla donatılması talimatını verdiği ifade edildi.

KUZEY KORE SİLAHLANMA YARIŞINA HIZ VERDİ

Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra konvansiyonel silah üretim faaliyetlerine de hız kazandıran Kuzey Kore, son olarak Savunma Bilimleri Akademisi Drone Enstitüsü tarafından üretilen insansız hava araçlarını (İHA) test etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronenunun üretilmesi talimatı verdiği açıklanmıştı.