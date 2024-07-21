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Dünya

Biden adaylıktan çekildi! Kimi destekleyeceğini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

21 Temmuz 2024 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Biden adaylıktan çekildi! Kimi destekleyeceğini duyurdu
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Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

KAMALA HARRİS'İ DESTEKLEYECEĞİNİ DUYURDU

Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

SÜREÇ BUNDAN SONRA NASIL İŞLEYECEK?

Aksam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay 24 TV canlı yayınında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

SÜREÇ BUNDAN SONRA NASIL İŞLEYECEK?

Aksam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay 24 TV canlı yayınında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

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