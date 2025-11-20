İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4502
  • EURO
    48,9392
  • ALTIN
    5548.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kimliğine ilişkin tartışmaların sürüyordu! NASA ''3I/ATLAS'' ile ilgili son noktayı koydu
Dünya

Kimliğine ilişkin tartışmaların sürüyordu! NASA ''3I/ATLAS'' ile ilgili son noktayı koydu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki '3I/ATLAS'a ait yeni görüntüler yayımlayarak, kimliğine ilişkin süren spekülasyonların aksine gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Kimliğine ilişkin tartışmaların sürüyordu! NASA ''3I/ATLAS'' ile ilgili son noktayı koydu
ABONE OL

NASA, "3I/ATLAS"ın Güneş Sistemi'nden geçişi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaştı.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle görüntülerin gecikmeli şekilde paylaşıldığını belirten NASA yetkilileri, son dönemde ortaya atılan, gök cisminin "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, ajansın evrende Dünya dışındaki yaşamın araştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, ancak elde edilen bulguların "3I/Atlas"ın kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere NASA uzay araçlarının kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.