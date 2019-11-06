‘Kimse dokunmasın’ diye saçlarını kazıtmış

Channel 5’ın Britney Spears: Breaking Point adlı belgeselinde şarkıcının hayatından birçok kişi yer alıyor. Bu kişilerin arasında yaklaşık 70 fotoğrafçının önünde saçlarını kazımaya karar verdikten dakikalar sonra Spears’ı gören dövme sanatçısı Emily Wynne-Hughes de var. Spears, Los Angeles, Tarzana’daki rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonraki akşam yaşananları Wynn-Hughes şöyle anlattı: Kapı yavaşça açıldı ve kapüşonlu birisi içeri girdi. saçlarının gittiğini fark ettim. Ona ‘Neden saçlarını kazıttın?’ diye sordum. ‘Kimsenin saçıma dokunmasını istemiyorum. İnsanların saçıma dokunmasından bıktım’ gibi bir şey dedi.