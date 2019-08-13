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Kırgısiztan eski cumhurbaşkanı Atambayev, cinayetle suçlanıyor

Gözaltına alınan Kırgızistan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, cinayetle suçlanıyor.

  • star.com.tr
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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, "Şahsın bazı ciddi suçlara karıştığı konusunda şüpheler var.'' açıklamasında bulundu.
 
Salı günü Bişkek'teki bir basın toplantısında Kırgızistan Başsavcısı Zamir Bişhekeyev'in başkanlığında yapılan açıklamada, "Atambaev'in çok sayıda ciddi suça karıştığına dair ciddi şüpheler var. Bunlar, kolluk kuvvetlerine karşı şiddet kullanmak, suikastler düzenlemek, cinayet teşebbüsleri, rehin alma gibi suçlar.'' dedi.
 
Yolsuzlukla suçlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev, 8 Ağustos'ta neredeyse 24 saat süren özel bir operasyonla gözaltına alınmıştı.
 
Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine operasyon düzenlemişti.
 
Operasyonda bir polis ölmüş, bir emniyet müdürü de başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

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