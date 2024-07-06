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Dünya

Kırgız lider Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz

'Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 'TDT'na üye ülkeler arasında ulaşımda karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz' dedi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:14 - Güncelleme:
Kırgız lider Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen zirveye katılan Caparov, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olduğunu belirtti.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinde işbirliği anlaşmasının Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 6 Haziran'da Pekin'de imzalandığını anımsatarak, bu demir yolunun, TDT'ye üye ülkeler için yeni ulaşım potansiyeli oluşturacağını ve yeni lojistik pazarlar açacağını vurguladı.

Kırgız tarafının, Orta Asya'daki ulaşım koridorlarının yenilenmesine ve yenilerin kurulmasına sıcak baktığına işaret eden Caparov, ticaretin artırılması için gümrük kapılarındaki işlemlerin dijitalleşmesinin yaygınlaştırılmasını önemli gördüklerini söyledi.

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

Kırgızistan'ın, iklim hareketlerini keskin şekilde hissettiğini belirten Caparov, "Küresel ısınma, dağlarla kaplı Kırgızistan'da buzulların erimesine ve daralmasına, kuraklığa, susuzluğa, sel, toprak kaymaları, çığ gibi doğal afetlere neden oluyor. Bu bağlamda TDT Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

TÜRK LİDERLERE DAVET

Caparov, TDT liderlerini, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 24 Ekim'de Bişkek'te yapılacak TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne davet etti.

  • kırgısiztan
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