Kırgız lider Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen zirveye katılan Caparov, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olduğunu belirtti.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinde işbirliği anlaşmasının Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 6 Haziran'da Pekin'de imzalandığını anımsatarak, bu demir yolunun, TDT'ye üye ülkeler için yeni ulaşım potansiyeli oluşturacağını ve yeni lojistik pazarlar açacağını vurguladı.

Kırgız tarafının, Orta Asya'daki ulaşım koridorlarının yenilenmesine ve yenilerin kurulmasına sıcak baktığına işaret eden Caparov, ticaretin artırılması için gümrük kapılarındaki işlemlerin dijitalleşmesinin yaygınlaştırılmasını önemli gördüklerini söyledi.



KÜRESEL ISINMA VURGUSU



Kırgızistan'ın, iklim hareketlerini keskin şekilde hissettiğini belirten Caparov, "Küresel ısınma, dağlarla kaplı Kırgızistan'da buzulların erimesine ve daralmasına, kuraklığa, susuzluğa, sel, toprak kaymaları, çığ gibi doğal afetlere neden oluyor. Bu bağlamda TDT Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

Caparov, TDT liderlerini, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 24 Ekim'de Bişkek'te yapılacak TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne davet etti.