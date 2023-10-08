Kırgız-Tacik devlet sınırının 43,32 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ülkenin sınır belirleme heyetlerinin 3-8 Ekim'de Batken şehrinde bir araya geldikleri belirtildi.

Çalışma gruplarının Kırgız-Tacik devlet sınırının 43,32 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vardıkları protokolü imzaladıkları bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Tacikistan'da yapılacak sonraki toplantıda kalan sınırların tespiti için çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırın sadece 503 kilometresi belirlenmiş durumdaydı. İki ülkenin hükümetleri, ağustos ayında Kırgız-Tacik sınırının 101,9 kilometrelik bölümünün daha belirlendiğini duyurmuştu.