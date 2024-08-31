Kırgızistan 33 yaşını kutluyor

Kırgızistan Yüksek Konseyi (parlamento) üyeleri, 31 Ağustos 1991'de olağanüstü toplanarak Egemenlik Bildirgesi'ni oyladı.

Kırmızı zemin üzerinde 40 sarı güneş ışını ve "tündük" adı verilen çember ile betimlenen Kırgız bayrağı, 3 Mart 1992'da kabul edildi.

Meclis, 3 kıta ve 3 nakarattan oluşan milli marşı 18 Aralık 1992'de ve ülkenin ilk anayasasını da 5 Mayıs 1993'te kabul etti.

Kırgızistan'ın ulusal para birimi "som", 10 Mayıs 1993'te dolaşıma sokuldu.

Ülkeyi ilk tanıyan ülke 16 Aralık 1991'de Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu.

İki ülke arasında diplomatik ilişki 29 Ocak 1992'de tesis edildi.

- KIRGIZİSTAN, TANRI DAĞLARI ÜZERİNDE BULUNUYOR

Kırgızistan Cumhuriyeti, Orta Asya'nın su kaynakları ve doğal güzelliklerinin kaynağı Tanrı Dağları üzerinde yer alıyor.

Yılda 8 milyon turistin ziyaret ettiği ülke, misafirperver insanları, doğası, deniz görünümüne sahip Issık Göl'ü ile doğası, geleneksel göçebe kültürü cezbediyor.

199 bin kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Kırgızistan Cumhuriyeti'nin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi ile devlet sınırı bulunuyor.

Kazakistan, Özbekistan ve Çin ile sınır anlaşmaları bulunan Kırgızistan'ın Tacikistan ile bir yıldan fazla süren sınır müzakerelerinin bu yıl tamamlaması bekleniyor.

Yaklaşık 80 farklı etnik gruba mensup insanın yaşadığı 7 milyon 200 bin nüfuslu ülkede Kırgızlar, Özbekler, Ruslar, Dunganlar, Uygurlar, Tacikler ve Ahıska Türkleri yaşıyor.

Kırgızistan'da, bin yıl önce İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar dönemine ait türbe, Burana ve Özgen adlı kulelerin yanı sıra tarihi işlemeli taşlar ile taş anıtları bulunuyor.

Ülkeyi, 10 Ocak 2021'de yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,20 oyla kazanan Sadır Caparov, Kırgızistan'ın 6. Cumhurbaşkanı olarak yönetiyor.

- KIRGIZİSTAN, BU YIL ÖZERKLİĞİNİN 100. YILINI DA KUTLUYOR

Yüzyıllardır bağımsız ve egemen bir devlet kurma hayaliyle yaşayan Kırgız halkı, 1922 yılında kurulan Sovyetler Birliği devletinden bağımsızlık talep etmeye başladı.

Sovyetler Birliği merkezi yönetimince, 14 Ekim 1924'te Kırgızların yoğun yaşadığı Tanrı Dağları'nda 737 bin nüfuslu Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin karar kabul edildi.

Bölgenin adı 1 Şubat 1926'da Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 5 Aralık 1936'da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti şeklinde değiştirildi.

Kırgız devletinin temel taşlarını İmanali Aydarbekov, Yusup Abdrahmanov, Abdıkadır Orozbekov, İşenali Arabayev, Kasım Tınıstanov, Töleykul Aytmatov ve diğer vatansever insanlar oluşturdu.

Tarihçiler 1924 yılını Kırgızistan tarihinin en önemli dönüm noktası olarak değerlendirdi.

- CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ÜLKENİN KURUCULARININ İSİMLERİ KABUL EDİLDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 24 Ekim 2023'te Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılının devlet düzeyinde kutlanmasına ilişkin kararname imzaladı.

Cumhurbaşkanının kararı doğrultusunda bu yıl düzenlenecek olan sportif, kültürel ve resmi etkinlikler, Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılına atfedilecek.

Ayrıca, Caparov'un imzaladığı "Modern Kırgız devletinin kurucu babaları" adlı kararnamede, Abdikerim Sıdıkov, İmanali Aydarbekov, Yusup Abdrahmanov, Abdıkadır Orozbekov ve İşenali Arabayev modern Kırgız devletinin kurucu isimleri olarak kabul edildi.

Kararnamede, her Kırgızistan vatandaşının modern devletinin "kurucu babalarını" anmayı ve saymayı bir görev bilmesi gerektiği vurgulandı.

Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında hükümet yurt içinde ve yurt dışında 30 etkinlik düzenlemeyi ve 100 işletmenin açılışını yapmayı planladı.

Kamu ve eğitim kurumlarında Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşuna ilişkin bilgilendirici panolar kuruldu.

Kırgızistan Merkez Bankası, "Kara-Kırgız Özerk Bölgesi-100 Yılı"na ithafen gümüş koleksiyon para çıkardı.