Kırgızistan ABD'ye gönderdiği mektupta ülkesinin iç işlerine karışılmamasını belirtti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Caparov'un ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a gönderdiği yanıt mektubunu paylaştı.

Caparov, Blinken'a gönderdiği mektupta "Mektubunuzun içeriğinin devletimizin iç işlerine müdahale işaretleri taşıdığını üzülerek belirtmek isterim. Sizden tek isteğim ülkemizin iç işlerine karışmamanızdır." ifadesini kullandı.

Blinken'ın "Sivil toplumunuz uzun zamandır bölgenin en güçlüsü ve Kırgızistan'da demokrasinin önemli bir parçasıdır" görüşünü hatırlatan Caparov, halkının adalet ve özgürlük arzusuna sahip olduğunun altını çizdi.

Mektupta Caparov ayrıca parlamentoda görüşülen Sivil Toplum Örgütleri (STK) Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı ve yabancı kaynaklı STK'ler hakkındaki görüşünü de paylaştı.

TASARIYLA YABANCI KAYNAKLI STK'LER ÜZERİNDE DENETİMLERİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Caparov, söz konusu yasa tasarısı ile devletin kendi statüsüne yakışır şekilde yabancı kaynaklı kar amacı gütmeyen STK'lere paranın nereden geldiği, kim tarafından, nasıl ve hangi amaçla harcandığını denetlemeyi amaçladığını aktardı.

Ülkedeki yabancı kaynaklı STK'lerin ve taleplerinin anayasaya aykırı olmadığını, uluslararası yükümlülüklere uyumlu olduğunu belirten Caparov, bu doğrultuda uzun yıllardır yabancı ortaklarla çalışan ve fonlanan kuruluşların çalışmalarından memnun olduklarını ve desteklediklerini vurguladı.

Caparov, Kırgızistan'da devlet organlarının inisiyatifiyle hazırlanan "yabancı ajanlara", "medyaya" ve "sivil toplum kuruluşlarına" yönelik yasa tasarılarının sözde özgür medya ve bazı STK temsilcileri tarafından "düşmanlıkla" karşılandığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'deki vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşları ve STK'lerin bu tasarı sayesinde gerçek vergi kontrolüne tabi tutulacaklarını hatırlatan Caparov, UNDP, AGİT, USAID gibi uluslararası kuruluşların AB üye ülke ile ABD büyükelçilikleri ve Kırgız STK'lerine bağış yapan diğer kuruluşlar ile bazı yabancı ülkelerin medyası, milletvekilleri ve politikacılarının da söz konusu tasarıya yönelik eleştirilere dahil olduğunu aktardı.

Blinken'ın mektubunda "ABD hükümetinin ve uluslararası ortakların desteğiyle sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan programlar aracılığıyla vatandaşlarınızın sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetlere erişimini tehlikeye atıyorsunuz." dediğini anımsatan Caparov, tasarının yasallaşmasıyla ABD ve AB sermayeli STK'lerin programlarının finanse edilmesine yönelik bir engel görmediğini kaydetti.

Caparov, Blinken'ın ülkedeki bazı STK'lerin ilettiği doğru olmayan bilgilere dayanarak mektup yazdığını düşündüğünü belirtti.

Ülkesinin ABD dahil tüm ülkeler ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Caparov, "Kırgızistan'da insan hakları ve özgürlüklerinin Kırgız Cumhuriyeti Anayasası ve yasaları tarafından güvenilir bir şekilde korunduğunu görmeye sizi davet etmekten onur duyuyorum." dedi.

Blinken, 7 Şubat'ta, Caparov'a gönderdiği mektupta, devletin STK'ler üzerindeki denetim mekanizmalarını kuvvetlendirdiği değerlendirilen yeni kanun tasarısı hakkında endişelerini dile getirmişti.