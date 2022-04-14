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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Tacikistan açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile olan sınır sorunu hakkında, “Bunun çözülmesi zaman alır. Cumhurbaşkanlığı görevim sona erene kadar bu sorunu çözmeye niyetliyim” dedi.

IHA14 Nisan 2022 Perşembe 11:41 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:41
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı yazılı açıklamada demokrasi yolundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "İfade özgürlüğü ve insan hakları kesinlikle korunacak ve bunlara saygı duyulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov açıklamasında, ülkede herkesin istediği her şeyi konuşabileceğini ve çeşitli eylemler yapabileceğini, hiçbir kısıtlamanın olmadığını ifade etti.

Ancak gazetecilerden komşu ülkelerle çatışma konularında ülkelerin liderlerine hakaret eden ve yalan bilgileri yaymamalarını isteyen Caparov, "Bu ahlaki ve etik normlara uymuyor. Sizler durumu daha da kötüleştiriyorsunuz ve iki halk arasında bir anlaşmazlığa yol açıyorsunuz. Evet, sınır sorunu var. 30 yıldır çözülmeyen bu sorun çok dikkatli ve ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov açıklamasında ülkesinin Tacikistan ile olan sınırında tartışmalı bölgeler olduğunu belirterek, "Bunun çözülmesi zaman alır. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı görevim sona erene kadar bu sorunu çözmeye niyetliyim" dedi.

Vatandaşları ifade özgürlüğü altında yalan bilgi yaymaktan vazgeçmeye çağıran Caparov, 1 ay önce sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden Kırgızistan'ın Ukrayna'ya ağır askeri teçhizat ve asker göndermeye başladı konusunda yayılan yalan haberlere dikkat çekti.

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