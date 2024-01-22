Kırgızistan, düzensiz akan suları depolayacak

Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a, ülkenin dış borcu, Kambar-Ata-1 Hidroelektrik Santrali (HES) ve barajı inşaatı ile Orta Asya'daki su sorunları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yetersiz su depolanması nedeniyle çiftçilerin sulama döneminde su sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Caparov, ülke genelinde düzensiz akışlı suların muhafaza edileceği depolar inşa edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Caparov, bu rezervuarların öncelikle sulama döneminde komşu ülkelere faydalı olacağını vurguladı.

Ülkenin en büyük nehri "Narın Nehri suyunun sadece yüzde 1'ini içme ve sulama için kullandıklarını" anımsatan Caparov, şunları kaydetti:

"Narın Nehri suyunun yüzde 99'unu komşu ülke Kazakistan ile Özbekistan kullanıyor. Örneğin, biz bu nehir üzerinde Kambar-Ata-1 HES ve barajını inşa etmeye başladık. Bu HES'i tamamladığımızda kışın enerji üreteceğiz. Sulama döneminde ise komşu ülkelerimize istedikleri kadar su vereceğiz. Komşular bu hidroelektrik santralinden su kaynağı olarak faydalanacak. Sadece kendimizi değil, komşularımızı da düşünüyoruz çünkü komşuluğumuz sonsuzdur ve ortak sorunları birlikte düşünmeliyiz. Akıntının kaynağında durup su sağlayamayacağımızı iddia etmek saçmadır. Hepimiz kardeşiz, ebedi komşularız ve büyük ölçüde birbirimize bağımlıyız. Bunu herkes çok iyi biliyor".

Caparov, Kambar-Ata-1 HES'in inşası için yakında kredi alacaklarını belirterek, "Kambar-Ata-1 HES'i tamamlanırsa 12-13 yılda kendini amorti edecek. Bundan sonra faaliyette olan Toktogul hidroelektrik santrali gibi uzun yıllar devlete fayda sağlayacak." diye konuştu.

Ülkenin transit konumuna gelmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin önemine de işaret eden Caparov, dış borç (6 milyar dolar) geri ödemelerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.