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Dünya

Kırgızistan, hükümlülerin nakline dair Avrupa Sözleşmesi'ne katıldı

Kırgızistan, hükümlülerin nakline dair Avrupa Sözleşmesi'ne katıldı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Kırgızistan, hükümlülerin nakline dair Avrupa Sözleşmesi'ne katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, "Kırgız Cumhuriyeti'nin Hükümlülerin Nakline İlişkin Sözleşmeye Katılımı Hakkında" kanunu imzaladığı bildirildi.

Açıklamada Caparov'un imzasıyla yürürlüğe girecek sözleşmeye dahil Avrupa Konseyine üye devletlere yabancı hükümlülerin nakledilmesi için ülkede yasal bir çerçevenin oluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Söz konusu sözleşmeyle hüküm giymiş kişinin cezasının infazı için sadece vatandaşı olduğu ülkeye gönderilebileceği ifade dilen açıklamada, hükümlünün başka ülkeye ise ancak kendi rızası ile nakledilebileceği hatırlatıldı.

Ayrıca sözleşmeye göre, tarafların (devlet) kendi anayasa ve kanunlarına göre af, genel af veya cezaların hafifletilmesi kararlarının korunduğu belirtildi.

Kırgızistan parlamentosu tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde kabul edilen kanunun 9 Şubat 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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