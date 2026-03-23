İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3226
  • EURO
    51,2881
  • ALTIN
    6239.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan ile Karadağ'dan işbirliği: İmzalar atıldı
Dünya

Kırgızistan ile Karadağ'dan işbirliği: İmzalar atıldı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'in görüşmesinde, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 'işbirliği programına' imza atıldı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 14:49
Kırgızistan ile Karadağ'dan işbirliği: İmzalar atıldı
ABONE OL

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen İbrahimovic, Dışişleri Bakanlığı konutunda Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, hükümet düzeyinde işbirliğinin genişletilmesi, parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi ve yasal altyapının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma alanında "ortak dağ gündemi" oluşturulmasının önemi vurgulandı.

- İŞBİRLİĞİ BELGELERİ İMZALANDI

Görüşmenin ardından Kulubayev ve İbrahimovic, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "2026-2027 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Diplomatik Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Program kapsamında, iki bakanın katılımıyla Karadağ'ın Bişkek Fahri Konsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.