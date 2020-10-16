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Dünya

Kırgızistan istihbaratının yeni başkanı belli oldu

Kırgızistan istihbarat teşkilatı Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başkanlığına Kamçıbek Taşiyev getirildi.

AA16 Ekim 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 21:30
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Geçici Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi başkanlığına Kamçıbek Taşiyev'in getirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Taşiyev'in lideri olduğu Mekençil (Vatanperver) Partisi, 4 Ekim'de yapılan genel seçimleri az farkla kaybetmişti.

Ata Yurt Partisi'nden iki dönem milletvekilliği yapan siyasetçi ve general rütbesine sahip Taşiyev, 2007-2009 yılları arasında Acil Durumlar Bakanlığı görevinde bulunmuş, 2011'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu.

Taşiyev, 2015 yılında kurduğu Ata Yurt Partisini, Ömürbek Babanov'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Partisi ile ittifak yaparak parlamento seçimlerinde 28 milletvekili ile meclise girmişti.

Cumhurbaşkanlığı yetkillerini bugün resmen üstlenen Caparov'a yakınlığı ile tanınan Taşiyev, Caparov'a Mekençil Partisinin aday listesinde yer vermişti.

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