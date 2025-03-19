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Dünya

Kırgızistan meclisi Tacikistan ile anlaşmayı onayladı

Kırgızistan meclisi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın imzaladığı, iki ülke arasındaki sınır anlaşmasını onayladı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Kırgızistan meclisi Tacikistan ile anlaşmayı onayladı
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Meclis Genel Kurulu, başkent Bişkek'te 13 Mart'ta iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanan "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasını öngören kanun teklifini kabul etti.

İki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorununun toprak, su kaynağı ve bazı köylerin değişimi ile çözüldüğü, 4 Aralık 2024'te duyurulmuştu.

Sınır konusunda iki ülke hükümetlerince üzerinde anlaşılan nihai belgeler, Kırgızistan meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti.

Anlaşmazlık, eski Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin etnik ve ekonomik yapıya uygun olmamasından kaynaklanıyordu.

Cumhurbaşkanı Caparov'un söz konusu kanunu onaylamasının ardından sınır anlaşması yürürlüğe girecek.

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