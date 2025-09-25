İSTANBUL 25°C / 19°C
25 Eylül 2025 Perşembe
Dünya

Kırgızistan Parlamentosu kendini feshetti

Kırgızistan Parlamentosu, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin peş peşe gelmesini önlemek amacıyla sunulan 'parlamentonun feshine' ilişkin karar tasarısını kabul etti.

25 Eylül 2025 Perşembe 11:00
Kırgızistan Parlamentosu'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Parlamento oturumunda, "7. dönem parlamentosunun kendini feshetme yönündeki" karar tasarısı ele alındı. Milletvekili Ulan Primov, yaptığı tasarı sunumunda söz konusu tasarının 32 milletvekilinin girişimiyle hazırlandığını belirterek, "Önümüzdeki yıl cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri gibi iki önemli etkinliğin peş peşe gelmesi nedeniyle aradaki zaman farkı çok kısa oluyor. Dolayısıyla inisiyatif grubu ülkedeki siyasi sistemi ve istikrarı pekiştirmek amacıyla parlamentoya yetkilerini gönüllü olarak devretmeyi öneriyor" dedi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilen oturumda, 90 koltuklu parlamentonun 84 milletvekili tasarıyı kabul etti.

ERKEN PARLAMENTO SEÇİMLERİ 30 KASIM'DA YAPILABİLİR

Parlamento Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu oturumda yaptığı konuşmada, erken parlamento seçimlerinin 30 Kasım'da olabileceğini belirterek, "Temiz, şeffaf ve adil seçimlerin yapılmasına hazırlanmalıyız. Adaylar seçmenlerin desteğini rüşvet veya baskı yoluyla değil, tutumları ve programlarıyla kazanmalıdır. Oy satın alma ve diğer yasadışı eylemler sert bir şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Turgunbek Uulu ayrıca, yeni dönem parlamento seçilene kadar 7. dönem parlamentonun yetkilerini koruyacağını aktardı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV TARAFINDAN BELİRLENECEK

Erken parlamento seçimleri için tarihin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından belirlenerek ilan edilmesi bekleniyor. Ülkede 7. dönem parlamentonun anayasal görev süresi gelecek yıl kasım ayında sona eriyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2027 yılının ocak ayında yapılması planlanıyor.

