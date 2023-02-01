Kırgızistan, ''Peçora-2BM''lerini tanıttı!

Kırgızistan Savunma Bakanlığınca, 2022'de Belarus'tan satın alınan uçaksavar füze sistemlerinin yanı sıra yurt dışında tamir edilen "Mİ-8" helikopterleri tanıtıldı.

Bir askeri poligonda düzenlenen tanıtım programına, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve milletvekilleri katıldı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri için satın alınan kamyonlar, ambulanslar ve minibüslerle iletişim ekipmanı, çeşitli silahlar, tanksavar ve helikopter mühimmatları, mühendislik ekipmanları, keskin nişancı tüfekleri, tabancalar, el bombaları ve roketler de gösterildi.

Caparov, tüm ekipmanları inceledikten sonra burada yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlık tarihinde "Peçora-2BM" mobil uçaksavar füze sistemlerinin ilk kez satın alındığının altını çizdi.

Dünyada hızla değişen uluslararası duruma dikkati çeken Caparov, bugün farklı bölgelerde meydana gelen silahlı çatışmaların boyut ve sonuçlarının farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Sadır Caparov, şunları kaydetti:



"Enformasyon savaşı ve propagandaya ek olarak diğer silahlı mücadele yöntemleri de hakimdir. Bu mevcut durum, ulusal güvenliğin sağlanması alanında devlet politikasının daha da güçlendirilmesini gerektirmektedir. Askeri politikamızı, silahlı kuvvetleri ulusal güvenliği sağlayacak şekilde güçlendirmek ve savunma kabiliyetini artırmak ilkeleri üzerine inşa etmekteyiz."

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin gerekli tüm silahlarla donatıldığını sözlerine ekledi.



Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov geçen yıl ekim ayında Belarus'tan Peçora-2BM uçaksavar füze sistemini satın aldıklarını duyurmuştu.

