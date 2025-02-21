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Dünya

Kırgızistan-Tacikistan sınır için nihai karar! İmzalar atıldı

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolün imzalandığı bildirildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Kırgızistan-Tacikistan sınır için nihai karar! İmzalar atıldı
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin hazır bulunduğu törende, Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı. Protokole, Taşiyev ve Yatimov imza attı.

Taşiyev, burada yaptığı açıklamada, bugünün Kırgızistan ve Tacikistan halkı için özel ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolü imzaladık." dedi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı sorunu, 4 Aralık 2024'te çözüme kavuşturulmuştu.

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