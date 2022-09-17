Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalar durmuyor

Kırgızistan-Tacikistan sınırında Çarşamba günü başlayan çatışmalar, dün ateşkes konusunda anlaşma sağlanmasının ardından durdu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 24 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Çarşamba gününden bu yana Kırgızistan tarafında yaralananların sayısı ise 103'e yükseldi.

Tacikistan makamları ise çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Böylece sınırdaki çatışmalar sırasında her iki ülkeden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 26'ya, yaralı sayısı 114'e yükseldi.

KIRGIZİSTAN, ÇATIŞMA BÖLGESİNDE ACİL DURUM İLAN ETTİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan sınırında barışın tesis edilmesi, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, tahliye çalışmalarının yapılması, ölümlerin önlenmesi ve ilgili kuvvetlerin seferber edilmesi için Batken bölgesinde acil durum ilan edildiği bildirildi.

"SINIRDA DURUM SON DERECE GERGİN"

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada ise sınırda durumun son derece gergin olduğu belirtildi. Her iki ülkeden ilgili yetkililerin, durumun bir an önce istikrara kavuşturulması için güç birimlerinin eylemlerini koordine etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca, ateşkes sürecinde Tacikistan'ın Bogdari köyünde vatandaşların evlerini ateşe verdiği belirtilerek, "Tacikistan vatandaşlarının bu tür eylemleri, Kırgız tarafını evlerine zarar vermekle suçlamak amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyondur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kırgızistan, çatışma bölgelerinden 135 binden fazla vatandaşını tahliye etmişti.