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Dünya

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmanın bilançosu her geçen gün artıyor

Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

AA18 Eylül 2022 Pazar 11:05 - Güncelleme:
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Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi.

İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti.

Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.

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