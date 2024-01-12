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Dünya

Kırgızistan ve Tacikistan anlaştı! 15 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Tacikistan ile sınırın tartışmalı 15 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandığını açıkladı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Kırgızistan ve Tacikistan anlaştı! 15 kilometresi daha belirlendi
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Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov ile bir araya gelen Taşiyev, iki ülke sınırında bulunan Maksat ile Arka köyleri arasındaki 15 kilometrelik bölge üzerinde anlaşmaya varıldığını ve bu konuda protokol hazırlandığını bildirdi.

Tacik heyeti başkanı Yatimov ise görüşme için "çok önemli ilerleme sağlandı." ifadesini kullandı.

Fotoğraftaki: Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik sınırda, 200 kilometre anlaşmazlık yaşanan kısım kaldı.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu.

İki taraftan onlarca kişi, 14 Eylül 2022'deki en son çatışmada hayatını kaybetti.

  • Kırgızistan sınır anlaşması
  • Taşiyev açıklaması
  • Tacikistan sınır uzlaşması

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