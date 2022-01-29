İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanları bir araya geldi
Dünya

Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanları bir araya geldi

Kırgız-Tacik sınırında 27 Ocak'ta yaşanan silahlı çatışmaların ardından iki ülkenin Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanları Kırgızistan'ın Batken bölgesinde görüştü.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:34
ABONE OL

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un gerçekleştirdikleri toplantıdan "görüşmelere devam etme" kararı çıktı.

İki ülkenin güvenlik yetkilileri, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ay önce çalışmalarına ara veren hükümetler arası sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına devam etmesini kararlaştırdıklarını belirtti.

Kırgızistan ve Tacikistan sınırında vatandaşların birbirini taşlamasıyla başlayan gerginlik iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüş, 2 Tacikistan vatandaşı ve 21 asker yaralanmıştı.

Sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.