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Dünya

Kırgızistan'a Rus yapımı S-300 füze sistemleri ve silahlı insansız hava araçları ulaştırılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Galina Bayterek, yakın zamanda Rusya'dan S-300 füze sistemleri ve silahlı insansız hava araçların ulaştırılacağını bildirdi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 14:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 14:49
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Sözcü Bayterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24-25 Şubat'ta yaptığı ilk yurt dışı resmi ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Caparov'un Rusya ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Bayterek, "Yakın zamanda Rusya'dan S-300 füzeleri ve silahlı insansız hava araçları ulaştırılacak. Bu da Rusya'nın, Kırgızistan'ın ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) dış sınır güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacak." dedi.

Bayterek, temaslarda, güvenlik, ekonomik iş birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, göçmen işçilerinin sorunları, eğitim, bilim ve kültür konuları, doğal gaz ve yakıt tarifelerinin ele alındığını da kaydetti.

Rus askeri hava üssü, KGAÖ çerçevesinde başkent Bişkek'ten 25 kilometre uzaklıktaki Kant kentinde 2003'ten bu yana faaliyet gösteriyor.

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