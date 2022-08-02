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Dünya

Kırgızistan'da bulundu! Yaklaşık 100 yıllık

Kırgızistan'da yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu. Ahşap su boru hattının 1929 yılında döşendiği ve 30 yıldan fazla şehrin iç kesimlerine temiz içme su sağlayan 300 milimetre çapında ilk su borusu olduğu belirlendi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 14:38 - Güncelleme:
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaklaşık 100 yıllık ahşap su boru hattı bulundu.

Bişkek Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bişkek İçme Su Yönetim Departmanı uzman ekibi, Türegeldi Baltagulov adlı sokakta çalışma sırasında ahşap su boru hattı ile karşılaştı.

Ahşap su boru hattının 1929 yılında döşendiği ve 30 yıldan fazla şehrin iç kesimlerine temiz içme su sağlayan 300 milimetre çapında ilk su borusu olduğu belirlendi.

Daha önce 9 kilometrelik ahşap sıhhi tesisat sisteminin 1960'larda değiştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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