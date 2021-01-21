Kırgızistan'da Caparov'un cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından hükümet düştü

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:15

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un, kabine üyelerinin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürüten Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığındaki geçici hükümetin görevine devam edeceği kaydedildi.

- Caparov 28 Ocak'ta yemin edecek

Öte yandan, Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde 6. Cumhurbaşkanı seçilen Caparov'un yemin edeceği törenin, 28 Ocak'ta başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Caparov'un göreve başlama törenini hazırlamak için oluşturulan organizasyon komitesi üyelerinin hazırlıklara başladığı aktarıldı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı konutlarında toplanan parlamento üyeleri, 5 Ekim olayları sırasında taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve "geçici başbakan" ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Caparov'un, başbakanlığını ve kabinesini 10 Ekim'de onaylamıştı.

Ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Caparov, başbakanlık görevinden ayrılmıştı.

Caparov, 10 Ocak'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 79,20'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.