İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan'da darbe planı yapan şahıslara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Dünya

Kırgızistan'da darbe planı yapan şahıslara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, darbe planı yaptığı gerekesiyle gözaltına alınan 5 kişilik grubun üyelerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Kırgızistan'da darbe planı yapan şahıslara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ABONE OL

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan 'kriminal ve yıkıcı' bir grubun üyelerinin ikamet ettiği adreslerde ve kullandıkları otomobillerde arama faaliyetinin gerçekleştirildiği ve çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği aktarıldı.

MİLLETVEKİLİNE AİT ASKERLİK DURUM BELGESİ BULUNDU

Açıklamada, "İcra edilen güvenlik operasyonunda 50 silah, 20 tabanca, 255 bin 238 adet mühimmat, 200 takım kolluk kuvvetleri üniforması, 150 polis ve 100 askeri şapka, 38 set vücut zırhı, 2 dron, telsiz, ev yapımı patlayıcılar ile diğer yasaklı yayınlar bulundu. Ayrıca Kırgızistan parlamentosu Milletvekili Marlen Mamataliyev'e ait askerlik durum belgesi bulundu" ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.