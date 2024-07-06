Kırgızistan'da darbe planı yapan şahıslara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan 'kriminal ve yıkıcı' bir grubun üyelerinin ikamet ettiği adreslerde ve kullandıkları otomobillerde arama faaliyetinin gerçekleştirildiği ve çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İcra edilen güvenlik operasyonunda 50 silah, 20 tabanca, 255 bin 238 adet mühimmat, 200 takım kolluk kuvvetleri üniforması, 150 polis ve 100 askeri şapka, 38 set vücut zırhı, 2 dron, telsiz, ev yapımı patlayıcılar ile diğer yasaklı yayınlar bulundu. Ayrıca Kırgızistan parlamentosu Milletvekili Marlen Mamataliyev'e ait askerlik durum belgesi bulundu" ifadesine yer verildi.