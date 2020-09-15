Kırgızistan'da Eski Sağlık Bakanı gözaltına alındı

IHA 15 Eylül 2020 Salı 23:14 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:14

Kırgızistan’da eski Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ihmal ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kırgızistan’da Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Hizmeti’nden yapılan yazılı açıklamada, eski Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev’in gözaltına alındığı duyuruldu. Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Hizmeti’nin ihmal ve görevi kötüye kullanma nedeniyle ceza davası açtığı kaydedildi. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı liderinin, resmi konumlarını kötüye kullanmanın yanı sıra halkın ve devletin çıkarlarına aykırı olarak karsız sözleşmeye imza attığı tespit edildi. Zararın 9 milyon som olduğu ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Kosmosbek Çolponbayev, Bakanlık görevi öncesinde Kırgızistan İlaç Birliğine başkanlık etmiş, 20 Nisan 2018’de Sağlık Bakanı görevini üstlenmişti. Kırgızistan Güvenlik Konseyi’nin 31 Mart 2020 tarihli kararı ile Başbakana ülkede koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için yetersiz çalışma nedeniyle hükümet üyelerine karşı harekete geçmesi önerilmişti. Özellikle bu konuda Bakan Çolponbayev’in "sorumsuz tavrına" işaret edilmişti. 1 Nisan’da Çolponbayev ve Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadıkları gerekçesiyle görevlerinden alınmıştı.

Çolponbayev, Mart ayında Sağlık Bakanlığı yetkilileri aleyhine yolsuzluk olayları ve bazı ilaç şirketlerinin çıkarları için lobi faaliyetleri nedeniyle başlatılan ceza davasında iki kez sorgulanmak üzere Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Hizmeti’ne çağrılmıştı. İkinci sorgulamanın ardından 9 Temmuz’da yoğun bakıma alınan Kosmosbek Çolponbayev’e kalp sorunları ve iki taraflı zatürre teşhisi konulmuştu.