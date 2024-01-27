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Dünya

Kırgızistan'da itaatsizlik eylemi hızlı şekilde bastırıldı

Kırgızistan'da mahkumların itaatsizlik eylemi bastırılarak 120 kesici alete el konulduğu bildirildi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Kırgızistan'da itaatsizlik eylemi hızlı şekilde bastırıldı
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Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevi İcra Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'nda 50 ila 60 hükümlünün kurum çalışanlarının yasal taleplerine toplu itaatsizlikte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, itaatsizlik eyleminin "hızlı" şekilde bastırıldığı, olayın organizatörlerinin belirlenerek izole edildiği aktarıldı.

Cezaevinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde, 22 cep telefonu, 120 kesici alet ve 146 diğer yasaklı eşyaya el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Ceza İnfaz Kurumunun suç örgütlenmeleriyle mücadeleyi aktif şekilde sürdürdüğü ve suç kültürünü ortadan kaldırmak amacıyla sistematik çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

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