Kırgızistan'da kamu yönetimi reformu dönemi

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kasımaliyev, kamu yönetiminde verimliliği artırma ve bürokrasiyi azaltmaya yönelik cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanması konusunda toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kasımaliyev, aşırı idari engellerin ortadan kaldırılması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve yönetim verimliliğinin artırılmasını amaçlayan reformların yeni aşamasına geçildiğini duyurdu.

"Bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla kamu yönetimi reformlarının yeni ve radikal bir aşamasına başlıyoruz." diyen Kasımaliyev, "Amacımız, ekonominin, kamu yönetiminin ve sosyal alanın gelişmesine güçlü bir ivme kazandırmak, Cumhurbaşkanı reformlarının uygulanmasını engelleyen her şeyi ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

- REFORMLARI ADALET BAKANI KOORDİNE EDECEK

Kasımaliyev, reformları, 1 Ekim 2025 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı statüsü verilen Adalet Bakanı Ayaz Bayetov'un başına getirildiği Kırgızistan Ulusal Stratejik Girişimler Enstitüsü'nün koordine edeceğini kaydetti.

Dünyanın hızla değiştiğini ve devletlerin küresel rekabetinin yeni bir aşamaya girdiğini belirten Kasımaliyev, Kırgızistan'ın da geride kalmaması gerektiğine işaret ederek, "Bu, sıradan bir girişim değil. Ülkemizdeki tüm kalkınma süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen kararlı, hatta radikal bir adımdır. Bir ay içinde ilk adımları görmemiz, altı ay içinde de önemli sonuçlar elde etmemiz gerekiyor." dedi.

Kasımaliyev, reformla mükerrer ve etkisiz kurumların, aşırı bürokrasinin ortadan kaldırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini, kamu hizmetlerinin sunumunda yeni teknolojilerin kullanılmasını, kamu hizmetlerinin otomasyonu ve yönetim kararlarının hızlandırılmasını ve bazı hizmetlerin özel sektöre devredilmesini hedeflediklerini aktardı.