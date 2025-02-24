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Dünya

Kırgızistan'da ''kitlesel isyan planı'' yapan gruba ağır darbe

Kırgızistan'da 'kitlesel isyan planı' yapan grubun üyelerine ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Kırgızistan'da ''kitlesel isyan planı'' yapan gruba ağır darbe
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Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, "kitlesel isyan planı" yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 11 kişilik grubun üyelerine ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, polisin 20 Aralık 2024'te aldığı ihbar doğrultusunda Kırk Boy ve Yedi Bölgenin Birliği adlı derneğin üyelerinin sık sık bir araya geldiğini ve kitlesel isyan planı yaptığını belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, derneğin üyeleri hakkında "kitlesel isyan örgütlemek" suçundan soruşturma başlatıldığı ve 11 kişilik grubun üyelerinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Grup üyelerinin ikamet ettiği adreslerde aramaların yapıldığı belirtilen açıklamada, aramalarda el bombası, av tüfeği, tabanca, mühimmat, kamuflaj giysileri, uyuşturucu maddeler, maskeler, kitlesel isyanı düzenleme talimatları, silahlar, plakalar, cep telefonları, hafıza kartları ele geçirildiği kaydedildi.

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