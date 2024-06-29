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Dünya

Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 5 ölü

Kırgızistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 5 ölü
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Kırgızistan'ın Oş bölgesinin Nookat ilçesindeki Abşır-Ata köyünde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketini beraberine getirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının devrildiği, 7 evin sular altında kaldığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nehir suyunun taşması sonucu kıyıdaki 7 kişi sel suyuna kapıldı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi. 127 arama-kurtarma personelinin kamyon ve ekskavatörlerle çalışmaları sürdürdüğü kaydedilirken, sel bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişinin de güvenli noktalara tahliyesinin devam ettiği aktarıldı.

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