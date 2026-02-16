Kırgızistan'da siyasi dengeler değişiyor: 3 bakan görevden alındı

Kırgızistan'da geçen hafta Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in görevden alınmasının ardından bugün 3 bakanın görevine son verildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayalara göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Absattar Sırgabayev, Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Gözetim Bakanı Meder Maşiyev ve Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in görevden alınmasına ilişkin üç kararname imzaladı.

Kararnamelere göre, Acil Durumlar Bakanı görevini Urmatbek Şamırkayev, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığını Talantbek Soltobayev ve Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Gözetim Bakanlığı görevini Akıl Toktobayev vekaleten yürütecek.

"BÖLÜNMENİN ORTADAN KALDIRILDIĞINI GÖRÜYORSUNUZDUR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Caparov, Ulusal "Kabar" Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev'in görevden alınmasını değerlendirdi. Taşiyev'in görevden azledilmesinden sonra kamuoyunda "Caparov ve Taşiyev anlaşmazsa, halk kuzey-güney olarak ikiye bölünür" şeklinde endişeler olduğunu, böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı sorusuna Caparov, "Ülkemiz egemenliğe kavuştuktan sonra siyasetçiler halkı güneyli-kuzeyli şeklinde böldü. Siyasete ilk geldiğim 2005'te bu ayrımcılığa tanık oldum. Hükümetin yarısı kuzeyden, yarısı güneyden olsun ya da bazı bakanlıklarda da böyle bölünsün diye hareket ediyorlardı. Buna çok üzülmüştüm. Allah'ın izniyle ileride cumhurbaşkanı olursam bu sorunu mutlaka çözeceğim diye söz vermiştim. 2021 yılından bu yana böyle bir bölünmenin ortadan kaldırıldığını görüyorsunuzdur" şeklinde cevap verdi.

İlçe kaymakamlarına, hakimlere, savcılara, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerine yönelik rotasyon uyguladıklarını aktaran Sadır Caparov, "Güneyden tek bir güneyli kaymakam yok, hepsi kuzeyden. Aynı şekilde kuzeyde de tek bir kuzeyli kaymakam yok, hepsi güneyden" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLIK YAPANLAR HESAP VERECEK"

Kamuoyunda "Taşiyev'e yakınlığıyla bilinen bakanlar ve diğer kişileri görevden almalar başladı" gibi söylentiler olduğu, bu kişilerin cumhurbaşkanı tarafından görevden alınıp alınmadığı sorusuna Caparov, "Şu ana kadar hiç kimseye görevden ayrılmasını söylemedim. Siyasete karışmayın, herkes kendi görevini yapmaya devam etsin dedim. Kendi istekleriyle ayrılanlar olursa onları tutmayız. Ancak tüm bakanlıklarda hırsızlık olmadığını kontrol edeceğiz. Hırsızlık yapanlar ise hesap verecek" dedi.

"TAŞİYEV HİÇBİR DEVLET GÖREVİNE GELMEYECEK"

Gazetecinin "Bazı siyasetçiler ve aktivistler 'Caparov ve Taşiyev ülkenin geleceği için eskisi gibi uzlaşarak birlik içinde olmalı' şeklinde çağrılar yapıyor. Daha önceki röportajda 'dost olarak kalacağız' demiştiniz. Şu anda da aynı fikirde misiniz" sorusuna Cumhurbaşkanı Caparov, "Evet aynı fikirdeyim. Herhangi bir tartışmalı konu ortaya çıktığında hiç kimse ile kavga etmeden sabırla çözmeyi severim. Dost olarak kalacağız. Ancak o kişi hiçbir devlet görevine gelmeyecek. Dostum dinlensin ve sağlığına baksın. Etrafındaki aksakal, kök sakallar temizlensin. Soruşturma Servisi, her şeyi belirleyecek. Elbette, şu anda teşekkür etmeyecek. Küsecek. Ancak yıllar sonra 'dostum sen o zaman iyi yapmışsın' diyerek teşekkür edecek" diyerek cevap verdi.

Taşiyev'i dün kabul ettiğini aktaran Caparov, "Dostuma göre, aksakallar mı diyelim, gök sakal mı diyelim onların hiçbiriyle görüşmemiş. Demek ki onlar dostuma haber vermeden gizli plan yürütüyormuş. Rusların dediği gibi 'ayı hizmeti' yapmış oldular. Hepsini temizleyeceğiz, bir düzene sokacağız. Allah'a şükür buna gücümüz yeter" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR DARBE YA DA BAŞKA ŞEY OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Ülkede herhangi bir darbe ya da başka bir şey olmayacak. Buna yasalar müsaade etmeyecek. Bunun için bir durum yok. Ülke güçle değil, akılla yönetilmeli. Güçle yöneteceğim diyen Bakiyev nerede şu anda? Güçle yöneten Atambayev nerede? Geçmişten ders çıkarmayı öğrenmeliyiz. Ülkede darbe olacak bir durum yok. Bir günde 24 saat olsa, 20 saati iş başındayım. Her şeyi gözlemleyip kontrol ediyorum. Yanlış işler olursa, anında ilgili bakanlara, kaymakamlara, valilere talimat verip düzeltilmesini sağlıyorum" dedi.

CAPAROV, KENDİSİNE YAKINLIĞI İLE BİLİNEN TAŞİYEV'İ GÖREVDEN ALMIŞTI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 10 Şubat'ta Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'i ve 3 yardımcısını görevden almıştı. Caparov, "Bu kararı, ülkemizin ve halkımızın birliği için aldım" açıklamasını yapmıştı.

Taşiyev, 2000'li yılların başlarında siyasete atılmış, Kırgızistan parlamentosuna seçilmiş ve daha sonra ülkenin önde gelen bir siyasi figürü haline gelmişti. 16 Ekim 2020'de Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanlığına atanan 58 yaşındaki Taşiyev, ulusal güvenlik ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarını yürütmüştü. Bazı siyasi analistler, Taşiyev'in gelecek dönemde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Taşiyev, cumhurbaşkanlığına aday olma niyetinde olmadığını defalarca belirtmiş, Caparov'a olan desteğini kamuoyu önünde yinelemişti. Taşiyev ile Cumhurbaşkanı Caparov "ülkedeki en güçlü siyasi ikili" olarak gösteriliyordu.